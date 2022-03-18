Президент «Атлетико» о «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ: «Можем мечтать о финале. У меня хорошее предчувствие»

Президент «Атлетико» высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Соперником мадридского клуба на этой стадии турнира станет «Манчестер Сити».

«У меня хорошее предчувствие. Мы только вернулись из Манчестера (в 1/8 финала «Атлетико» прошел «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей – Sports.ru), а теперь вернемся. Хотим провести еще один отличный матч.

У «Манчестер Сити» отличный тренер, как и у нас. Хорошо, что мы не встретились с другими испанскими командами («Реалом» и «Вильярреалом» – Sports.ru).

Финал – это фантастика, но мы можем мечтать о нем. Ни с кем не будет легко, но мы знаем соперника, как и он – нас», – сказал .

«Реал» сыграет с «Челси», «Ман Сити» против «Атлетико», «Ливерпуль» – «Бенфика», «Бавария» – «Вильярреал» в 1/4 финала Лиги чемпионов