Отстранение российских биатлонистов, «Барселона» и «Аталанта» в 1/4 финала ЛЕ, комиссия ОКР обратилась к Баху, пенальти в ворота «Спартака» признан ошибочным и другие новости

1. Определились все четвертьфиналисты еврокубков.

В Лиге Европы «Барса» одержала волевую победу над «Галатасараем» в гостях и продлила серию без поражений – у каталонцев отличный настрой перед класико. «Аталанта» без Миранчука выбила «Байер». Все результаты дня можно найти здесь, а список четвертьфиналистов – тут.

В Лиге конференций тоже сформирована восьмерка счастливчиков. Все результаты 1/8 финала вы можете посмотреть по ссылке.

2. IBU начал процедуру отстранения СБР. Естественно, Союз биатлонистов назвал это решение «политически ангажированным и неправомерным», а Ольга Зайцева вообще считает подобные меры «геноцидом» наших спортсменов. Тренер Юрий Каминский обозвал вице-президента IBU годзиллой, за что ему потом пришлось извиняться.

3. Комиссия спортсменов ОКР обратилась к Томасу Баху в связи с отстранением спортсменов, а Станислав Поздняков раскритиковал западные СМИ на фоне санкций в отношении российского спорта.

4. Эрлинг Холанд скоро определится с новым клубом – он выбирает между «Реалом» и «Ман Сити», а пункт об отступных в его контракте действует только до 30 апреля.

5. Украинский тренер Алексей Лазаренко помог в общей сложности 60 хоккеистам с семьями. Также помогали вывозить игроков из Украины президент ЦСКА Игорь Есмантович и главный тренер СКА (он же – первый вице-президент ФХР) Роман Ротенберг.

6. ЭСК РФС вынесла вердикты по последним жалобам клубов РПЛ на судейство: решение не назначать пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Крыльями» признали верным, так же как и решение не давать 11-метровый в пользу ЦСКА в игре с «Локо». Ошибочным признали только пенальти, назначенный в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром».

7. В Кубке Гагарина «Салават» обыграл «Трактор» в первом матче полуфинала Востока, ЦСКА одержал победу над «Динамо».

8. НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Коламбус» (7:2), Овечкин набрал 2 (1+1) очка, на счету Кузнецова заброшенная шайба. «Айлендерс» были сильнее «Рейнджерс» (2:1), Сорокин выиграл вратарскую дуэль у Шестеркина. «Сент-Луис» уступил «Питтсбургу» (2:3 Б), несмотря на 2 (1+1) очка Барбашева. Все результаты дня – здесь.

9. Игроки «Краснодара» требовали гарантий возврата денег при понижении зарплаты, но им отказали. Ситуация в клубе достаточно тревожная.

10. Криштиану Роналду не собирается уходить из «МЮ», так как уверен, что клуб найдет нужного тренера для борьбы в АПЛ и Лиге чемпионов. Игрокам «Юнайтед» грозит серьезное снижение зарплаты, если команда останется без ЛЧ.

11. НБА. В единственном матче дня 51 очко Саддика Бея помогло «Детройту» выиграть у «Орландо».

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