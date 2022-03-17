Станислав Поздняков: «Общественное мнение на Западе, которое формируют медиахолдинги США, не дает людям свободно высказываться. Самый ужасный пример пропаганды»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал западные СМИ на фоне санкций в отношении российского спорта.

Ранее большинство международных федераций на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета ( ) отстранили россиян от соревнований под своей эгидой.

« продолжает работу с МОК и контакты ведутся. Другое дело, что медиафон, который идет в странах коллективного Запада, не позволяет руководителям олимпийского движения делать те шаги, которые способствовали соблюдению спортивной целостности.

Но мы уверены, что это временно. После того, как схлынет волна и пена, останется чистый спорт вне политики и давления.

Я уверен, что таких людей как Ваттердал гораздо больше, чем вы можете себе представить. Другое дело, что общественное мнение на Западе, которое формируют медиахолдинги США, не дает свободно высказываться людям под давлением.

Самый ужасный пример пропаганды, который я когда либо видел. Это то, что сейчас происходит в западном мейнстриме», – сказал Поздняков.

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