Зарема о решении ЭСК: «Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки»

выразила недовольство судейством в матче «Спартак» – «Краснодар» (1:2).

Ранее ЭСК РФС вынесла решение, что пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно, а два гола «Краснодару» отменены правильно.

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!» – заявила спутница Леонида Федуна.

4 судейских выбора, решивших исход «Спартак» – «Краснодар». Видите ошибки?