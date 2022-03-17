Виктор Майгуров: «СБР считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР.

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку.

Ни СБР, как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU.

Мы были и остаемся верны основополагающим принципам олимпизма и олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением.

СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаем себе отчет, что решение в отношении нашей федерации уже принято», – сказал Майгуров.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября

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