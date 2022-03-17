Виктор Майгуров: «СБР считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР.
«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку.
Ни СБР, как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU.
Мы были и остаемся верны основополагающим принципам олимпизма и олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением.
СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаем себе отчет, что решение в отношении нашей федерации уже принято», – сказал Майгуров.
IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября