Зайцева об отстранении России и Беларуси: «Сейчас идет геноцид в отношении наших стран. Спортсмены совершенно не связаны с политикой»

Двукратная олимпийская чемпионка высказалась о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

«Мое мнение об этом? Сейчас все политически делается. Поэтому они делают, что хотят. И все.

Сейчас идет геноцид в отношении наших стран. Со всех сторон. Показывают свое лицо все эти комитеты. Стало быть, они не имеют своего мнения. То есть они просто слушаются. Поэтому это делают. Может быть, они этого не хотели, но там так положено.

Конечно, так не должно делаться. Спортсмены совершенно не связаны с политикой. Но все эти вещи уже на протяжении стольких лет происходят! Так что это уже привычное дело. Спортсменов впутывают в политику с 2014 года. Что тут говорить?

Все должно разрулиться. Когда разрулится? Когда надо будет, тогда разрулится. Мы выдержим и переживем это», – сказала Зайцева.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября