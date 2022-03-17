Игроки «Краснодара» требовали гарантий возврата денег при понижении зарплаты, но клуб отказал

отказался гарантировать игрокам возврат денег при снижении зарплат.

Генеральный директор южан собрал футболистов и сообщил им, что деньги у «Краснодара» есть, но доступа к ним нет из-за санкций. По этой причине менеджер попросил игроков пойти на снижение зарплат, пообещав, что после окончания кризиса клуб все компенсирует.

Футболисты согласились, но поинтересовались, можно ли получить от «Краснодара» документ, гарантирующий последующую выплату зарплат в полном объеме. Хашиг отказался предоставлять такой документ.

В итоге некоторые игроки пошли навстречу «Краснодару» и согласились снизить зарплаты за март, апрель и май на 50%. Кто-то из игроков отказался от такого варианта, пишет Иван Карпов.

Ранее из «Краснодара» ушли все легионеры.