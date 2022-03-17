Тренер мужской сборной России по биатлону Каминский извинился перед первым вице-президентом IBU Гамзой за то, что назвал его годзиллой

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский извинился перед первым вице-президентом IBU Иржи Гамзой, которого в комментарии для «Матч ТВ» назвал годзиллой. 

«Несколько часов назад мне позвонил корреспондент «Матч ТВ» и попросил дать комментарий о решении IBU, о котором я узнал из его же уст. Конечно, я был расстроен от услышанного и высказал свое отношение к этому, однако совсем в другой интерпретации. Тот посыл, который вложил корреспондент в мои уста и опубликовал, совершенно не соответствует тому, что я имел в виду. Обычно журналисты присылают мне тексты для корректировки, в данном случае этого не произошло, и я очень разочарован тем, что увидел напечатанным.

Особенно мне не нравится тон, которым были поданы мои высказывания. Они выглядят совершенно оскорбительными по отношению к людям, которые работают в IBU. Я никоим образом не хотел обидеть Иржи Гамзу, с которым лично не знаком и лично против него ничего не имею. Возможно, члены исполкома IBU политически ангажированы и имеют определенные пристрастия, подвержены сейчас русофобии и тому подобному. Возможно.

Но еще раз подчеркну: никого из них лично я не знаю и не намерен оскорблять и уж тем более обзывать! В данном случае могу лишь судить по поступкам и по действиям, которые в адрес российской сборной и СБР предпринимаются.

Честно говоря, занимаясь непосредственно тренерской работой я не очень хорошо знаю о том, какие люди из каких видов спорта входят в исполком IBU. Я слышал, что там только один президент IBU Олле Далин занимался лыжными гонками и биатлоном. Считаю, что это не хорошо. Но это мое личное мнение. Кстати говоря, сейчас попытался найти в интернете состав исполкома IBU и Международной федерации лыжного спорта (FIS) и не смог… Какие-то засекреченные организации.

В последние годы мне, к сожалению, приходится сталкиваться с молодыми корреспондентами, которые не считают необходимым сверять тексты с интервьюируемыми персонами. После подобных скороспелых публикаций, которыми молодые корреспонденты стараются побыстрее состряпать и сделать на скандалах себе имя, мне все меньше хочется иметь с ними дело.

Этому корреспонденту уж точно я больше не буду давать никаких комментариев и интервью. Ну а мне сейчас из-за некорректно поданного комментария хотелось бы принести свои извинения перед Иржи Гамзой за подобный пассаж журналиста», – сказал Каминский.

«IBU – политическая организация, главный там – чех, баскетболист, годзилла этот. В судах, где черное называют белым, а белое – черным, спорить бесполезно». Каминский об отстранении СБР

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