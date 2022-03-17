Хави: «Реал» силен, но мы будем бороться. Сегодня «Барса» показала характер, отличный матч»

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Хави высказался после выхода «Барселоны» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы показали характер, отличный матч. Сделать камбэк на таком сложном поле... Это хорошая команда. Они очень хорошо оборонялись, как и в первом матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В целом все очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном стадионе.

Важно, что мы быстро сравняли. Мы давили, сохраняли спокойствие и терпение. Счет можно даже назвать недостаточно крупным. Мы могли решить исход игры раньше.

Мы не знаем, кто будет нашим соперником, у нас нет опыта игры в таких матчах... Но мы воодушевлены. Мы в четвертьфинале, и это еврокубок. Еще один шаг, который позволит продолжить рост.

У нас хороший период, мы давно не проигрывали. Мы едем на «Бернабеу». «Реал» силен, но мы будем бороться», – сказал тренер «Барселоны» в интервью Movistar Plus после победы над «Галатасараем» (2:1).

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