Зарплата многих игроков «МЮ» снизится на 25% в случае непопадания в Лигу чемпионов

Зарплаты игроков «Манчестер Юнайтед» значительно сократятся при непопадании в Лигу чемпионов.
У многих футболистов клуба прописано такое условие в контрактах, сообщает The Athletic. При этом некоторые игроки могут договориться о меньшем снижении.
У части футболистов зарплата не изменится в случае непопадания в Лигу чемпионов. Среди тех, у кого есть такой пункт, – полузащитник Поль Погба, впрочем, срок его контракта рассчитан до лета.
Ранее стало известно, что зарплата Криштиану Роналду снизится с 480 тысяч фунтов в неделю до 360, если «МЮ» не попадет в топ-4 АПЛ.