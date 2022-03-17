Зарплата многих игроков «МЮ» снизится на 25% в случае непопадания в Лигу чемпионов

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Поль Погба деньги Футбол

Зарплаты игроков «Манчестер Юнайтед» значительно сократятся при непопадании в Лигу чемпионов.

У многих футболистов клуба прописано такое условие в контрактах, сообщает The Athletic. При этом некоторые игроки могут договориться о меньшем снижении.

У части футболистов зарплата не изменится в случае непопадания в Лигу чемпионов. Среди тех, у кого есть такой пункт, – полузащитник Поль Погба, впрочем, срок его контракта рассчитан до лета.

Ранее стало известно, что зарплата Криштиану Роналду снизится с 480 тысяч фунтов в неделю до 360, если «МЮ» не попадет в топ-4 АПЛ.

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