ЭСК РФС: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно, два гола «Краснодару» отменены правильно

Пенальти в ворота в матче с «Краснодаром» (1:2) признан ошибочным.

К такому выводу пришла ЭСК РФС, оценив работу судьи Евгения Кукуляка по запросу красно-белых.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с отменами взятий ворот после вмешательства ВАР на 11-й и 56-й минутах матча и назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» на 84-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Краснодар», зафиксировав положение «вне игры» после проверки ВАР данного эпизода на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что при просмотре эпизода с взятием ворот было определено, что часть тела (в данном случае – часть стопы) в момент касания мяча партнером по команде, делающего ему передачу мяча, находилась ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороняющейся команды «Краснодар» (в данном случае – плечо этого игрока, так как, согласно правил игры вытянутая в сторону ворот рука игрока обороны не учитывается при определении вне игры).

Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно, в связи с чем решения о нахождении игрока в положении «вне игры», отмене взятия ворот и назначении свободного удара в пользу обороняющейся команды «Краснодар» также являются правильными.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Краснодар» после проверки ВАР на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после данного касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает гол, решение о его отмене корректно.

Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под «незамедлительностью» понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол. На этом основании комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение ВАР рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле.

3. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Спартак» Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него, а атакующий игрок команды «Краснодар» , который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне.

По мнению большинства членов ЭСК, нарушения правил игры со стороны игрока команды «Спартак» не было, и судье следовало продолжить игру», – говорится в сообщении ЭСК.

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