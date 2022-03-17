Холанд будет выбирать между «Ман Сити» и «Реалом». Он еще не решил, куда перейдет

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Эрлинг Холанд будет выбирать между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Как пишет Marca, форвард дортмундской «Боруссии» еще не решил, где продолжит карьеру. Даты, к которой норвежцу нужно определиться, нет, но «Боруссия» хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

По данным источника, Холанд будет выбирать между «Реалом» и «Манчестер Сити». Мадридский клуб понимает, что сделка будет сложной. «Мадрид» предлагает форварду куда более низкую зарплату, чем «Ман Сити».

Отмечается, что одно из условий стороны футболиста – новый клуб должен будет прописать отступные в контракте Холанда.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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