Холанд будет выбирать между «Ман Сити» и «Реалом». Он еще не решил, куда перейдет

будет выбирать между «Реалом» и .

Как пишет Marca, форвард дортмундской «Боруссии» еще не решил, где продолжит карьеру. Даты, к которой норвежцу нужно определиться, нет, но хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

По данным источника, Холанд будет выбирать между «Реалом» и «Манчестер Сити». Мадридский клуб понимает, что сделка будет сложной. предлагает форварду куда более низкую зарплату, чем «Ман Сити».

Отмечается, что одно из условий стороны футболиста – новый клуб должен будет прописать отступные в контракте Холанда.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.