Дмитрий Черышев об Испании: «Литр бензина подорожал до 1,9 евро. Говорят, «коммуналка» увеличилась в два раза»

рассказал, как недавние события повлияли на жизнь в Европе.

– Знакомый из Словении рассказывал, что у них за последнее время поднялись цены в 3-4 раза, наблюдается дефицит продуктов. Что происходит в Испании?

– На самом деле я в магазины много не ходил. Слышал, что цены на продукты вырастут. Единственное, что очень сильно подорожало – это бензин. Хотя очередей на бензоколонках не наблюдаю, машины как ездили, так и ездят, люди заправляются и дорогим бензином. По слухам, подсолнечное масло, приходившее с российской и украинской сторон, стало пропадать с прилавков. Лично я, кроме цен на топливо, изменений не заметил, жизнь течет своим чередом.

– Сильно подорожал бензин?

– Бензин начал дорожать перед теми событиями, которые произошли. Цена на литр начала подниматься до 1,3 евро, потом до 1,4 евро. Повышалась потихоньку каждый день и дошла в итоге до 1,9 евро за литр. Вот и считайте, раньше 70-литровый бак можно было залить на 80-100 евро, то теперь придется заплатить около 140-150 евро, в зависимости от бензина – 98-й стоит около двух евро.

– Не секрет, что в Европе очень высокая «коммуналка». В Испании цены поднялись?

– Это действительно так. Хотя подорожание шло и раньше. Я сам еще квитанцию об оплате не видел, но говорят, что сумма увеличилась раза в два точно.

– Приходилось сталкиваться с бытовой русофобией, каким-то негативным отношением со стороны европейцев?

– Нет. У меня много друзей по всему миру, играл со многими ребятами из Латинской Америки, из той же Боливии. Они все со мной созваниваются, мы на связи, они прекрасно понимают ситуацию, поддерживают. Нормально общаемся с соседями, никакого расизма, никакой русофобии.

– Что будет дальше с российскими футболистами, играющими за рубежом? Может получиться так, что им массово придется вернуться?

– Не исключаю такого варианта. Но когда все закончится, будут искать какие-то компромиссы, положительные моменты в плане спорта, ведь страдают все виды. Для нас сейчас необходимо урегулировать этот вопрос как можно быстрее, чтобы российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях и защищать цвета флага.

– Иностранные футбольные федерации давили на игроков, призывая их уехать из России. Возможно, что испанская федерация может давить на «Валенсию», чтобы клуб не продлевал контракт или прервал отношения?

– В первый раз о таком слышу. Здесь я такого не видел и не слышал.

– Ведет ли переговоры с «Валенсией» и есть ли интерес от российских клубов?

– Ничего пока не могу сказать. Еще рано говорить. Давайте не будем торопить события, – сказал Черышев-старший.