ЭСК РФС: судья правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Крыльями»

Решение не назначать пенальти в пользу в матче с «Крыльями Советов» (1:1) признано правильным.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота на 9-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» в игровом эпизоде на 9-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок команды «Крылья Советов» в единоборстве с атакующим игроком команды «Зенит» в собственной штрафной площади изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно – мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер, но потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело.

Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте», – говорится в решении ЭСК РФС.