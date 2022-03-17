Вице-премьер Чернышенко: «Регионам из бюджета будут выделены дополнительные средства на обеспечение тренировочного процесса спортсменов из ДНР и ЛНР»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о финансовой поддержке регионам, где на данный момент тренируются спортсмены из ДНР и ЛНР.

«Сегодня в России продолжают тренировки взрослые спортсмены и дети из Луганской и Донецкой народных республик, всего их около 300 человек. Во всех субъектах имеется необходимая спортивная инфраструктура.

Принимающим регионам из бюджета будут выделены дополнительные средства в виде субсидий на обеспечение пребывания, экипировки и тренировочного процесса спортсменов из ДНР и ЛНР», – сказал Чернышенко.