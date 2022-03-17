Роналду отработает контракт с «МЮ» до конца. Он уверен, что клуб не ошибется с новым тренером и поборется за АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне (As)

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Криштиану Роналду не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед» летом.

37-летний форвард решил отработать контракт с «МЮ», действующий до лета 2023 года, до конца, пишет As.

Португалец уверен, что «Юнайтед» не ошибется с выбором нового тренера. По мнению футболиста, приход нового тренера и усиление состава позволят клубу побороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Роналду вернулся в «МЮ» прошлым летом. В этом сезоне он забил 18 голов и отдал 3 передачи в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке

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