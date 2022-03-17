«IBU – политическая организация, главный там – чех, баскетболист, годзилла этот. В судах, где черное называют белым, а белое – черным, спорить бесполезно». Каминский об отстранении СБР

Теги сборная России Союз биатлонистов России IBU Юрий Каминский Иржи Гамза Политика Матч ТВ Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU).

Сегодня исполком IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«Подавать жалобы, апелляции – бесполезное занятие, мне кажется. Реакция Запада понятна. В судах, где черное называют белым, а белое – черным, спорить бесполезно.

IBU – политическая организация. Посмотрите на их состав. В правлении толком и биатлонистов нет. Страны, которые развивают биатлон, не представлены там. Частично шведы, но они только в последнее время стали двигаться.

Главный там – чех вице-президент Иржи Гамза – Sports.ru), баскетболист, годзилла этот», – сказал Каминский.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября

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