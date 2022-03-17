«IBU – политическая организация, главный там – чех, баскетболист, годзилла этот. В судах, где черное называют белым, а белое – черным, спорить бесполезно». Каминский об отстранении СБР

Тренер мужской сборной России по биатлону раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU).

Сегодня исполком IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«Подавать жалобы, апелляции – бесполезное занятие, мне кажется. Реакция Запада понятна. В судах, где черное называют белым, а белое – черным, спорить бесполезно.

IBU – политическая организация. Посмотрите на их состав. В правлении толком и биатлонистов нет. Страны, которые развивают биатлон, не представлены там. Частично шведы, но они только в последнее время стали двигаться.

Главный там – чех вице-президент – Sports.ru), баскетболист, годзилла этот», – сказал Каминский.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября