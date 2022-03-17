Сергей Ребров: «Наверное, Тимощуку нужно кормить семью – и это для него важнее гражданской позиции»

поделился мнением о тренере .

«К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны.

Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине…

Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью – и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь.

Вот только нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей», – сказал главный тренер «Аль-Айна» в интервью «Команде №1».