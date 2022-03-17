«Аталанта» – единственный клуб из Италии в 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ.

Команда Джан Пьеро Гасперини вышла в 1/4 финала , обыграв «Байер» по сумме двух матчей (3:2, 1:0). Клуб из Бергамо – единственный представитель Италии в этой стадии главных еврокубков.

и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» и «Вильярреала» соответственно. и «Лацио» выбыли из Лиги Европы в плей-офф за выход в 1/8 финала, по сумме встреч уступив «Барселоне» и «Порту» соответственно.

Кроме того, вышла в четвертьфинал еврокубка в четвертый раз в своей истории и во второй раз за три последних сезона. Клубу удавалось сделать это в Кубке обладателей кубков-1987/88, Кубке УЕФА-1990/91, Лиге чемпионов-2019/20 и Лиге Европы-2021/22.