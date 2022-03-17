Алексей Шевченко: «Украинский тренер Лазаренко спас еще 15 человек. Там были российские хоккеисты и члены их семей»

Алексей Шевченко сообщил, что тренер Алексей Лазаренко спас еще 15 человек.

Бывший нападающий , и стал тренером харьковского клуба «Рулав Одд» в 2021 году.

«Сегодня украинский хоккейный тренер Алексей Лазаренко спас еще 15 человек. Там были российские хоккеисты и члены их семей.

Таким образом, за все время Лазаренко, рискуя жизнью, спас 60 хоккеистов с семьями. Трудно переоценить этот поступок. Лазаренко – настоящий герой», – написал журналист.

Алексей Шевченко: «Тренер харьковского «Витязя» Лазаренко укрывал в своем доме 12 человек из команды. Российских ребят, белорусских»