Роман Ротенберг и ФХР помогли российским хоккеистам уехать с Украины, была связь с Росгвардией (Алексей Шевченко)

Роман Ротенберг помог российским игрокам уехать с Украины.

Об этом сообщил журналист . По его словам, главный тренер и первый вице-президент ФХР многое сделал для спасения игроков.

«Еще в тот самый первый день, кроме Игоря Есмантовича, откликнулся и . Тоже моментально.

Запросил все списки, контакты игроков. Они со службой безопасности сразу попросили не просто держать в курсе, но и пересылать все контакты хоккеистов, была какая-то связь с Росгвардией для решения вопросов.

Делали для спасения ребят очень многое. Только меня в курсе не держали, что, собственно, нормально, я и знать не хочу (я, например, никому важному позвонить не могу).

Роман сразу сказал, чтобы его имя не упоминали. Нет так нет, думаю. Но сейчас, наверное, можно. А что он мне сделает? На чемпионат мира мы не едем. Но он делал хорошее дело, чего я должен молчать», – написал Шевченко.