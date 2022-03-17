Анелька о спаде Месси и Роналду: «Вот что происходит со всеми, кто продолжал играть слишком долго. Нужно заканчивать на пике»

высказался о скором завершении карьеры и .

«Думаю, они оба довольны тем, чего достигли за 15 лет. Я больше удивлен Месси, чем Роналду. Я думал, что Месси будет бродить по полю во французском чемпионате, а у Роналду будет больше проблем, потому что я считаю более сложным чемпионатом.

Не думаю, что в мировом футболе еще будут настолько доминирующие игроки. Они были впереди остальных 15 лет, логично, что они сбавляют. Это нормально.

Вот что происходит со всеми футболистами, которые хотели продолжать играть слишком долго. Им надо было быть чуточку умнее и сказать себе: «Может, мне стоит выбрать вызов попроще».

Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике. Есть игроки, которые без колебаний завершают в 32-34 года, чтобы закончить на пике и не подвергаться критике. Я закончил в 36 лет, но в 32 уехал в Китай», – сказал бывший нападающий «Челси» и сборной Франции.

Роналду и Месси синхронно вылетели в 1/8 финала ЛЧ – второй раз подряд. Конец эпохи?