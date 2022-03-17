НБА. «Орландо» сыграет с «Детройтом»

В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч. примет на своей площадке .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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