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    НБА. «Орландо» сыграет с «Детройтом»

    Теги результаты Детройт Орландо НБА Баскетбол

    В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч. «Орландо» примет на своей площадке «Детройт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Детройт
    Дата проведения
    18 марта, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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