НБА. «Орландо» сыграет с «Детройтом»

В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч. «Орландо» примет на своей площадке «Детройт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 02.00, «Amway Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами
«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР
У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали
В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока