ЭСК РФС: судья правильно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Локомотивом»

ЭСК РФС признал правильным решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА.

ЦСКА обратился с просьбой оценить работу арбитра Сергей Иванова.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта ноги атакующего игрока команды ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова с ногой игрока обороняющейся команды «Локомотив» Дмитрия Баринова перед попыткой удара по воротам соперника был сам атакующий игрок, совершивший данный контакт при производстве замаха для удара по мячу в тот момент, когда игрок обороны естественным образом двигался к мячу по кратчайшей траектории, не делая движения в направлении соперника.

По мнению членов ЭСК, контакт был случайным и нарушения правил игры со стороны игрока «Локомотива» не было, – говорится в решении ЭСК РФС.