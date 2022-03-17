«Гибель людей в результате бесчинств украинских националистов оставалась незамеченной МОК, а мы столкнулись с отстранением». Комиссия спортсменов ОКР обратилась к Баху

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) направила открытое письмо главе Международного олимпийского комитета ( ) .

Ранее большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой.

«Многоуважаемый г-н Бах!

14 марта 2022 года в результате взрыва ракеты вооруженных сил Украины в жилом квартале г. Донецка были убиты десятки мирных граждан. Среди жертв есть дети, и их имена вскоре появятся на траурной плите на Аллее ангелов в Донецке, одном из самых скорбных мемориалов в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в этот же день осудил данный акт военной агрессии против мирных граждан.

Со своей стороны Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России также решительно осуждает совершенную ВСУ варварскую, бесчеловечную атаку, расчетливо направленную против гражданского населения Донецка, а также выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Обращаем Ваше и членов исполкома МОК внимание на то, что подобные преступления совершаются при непосредственном участии украинских властей в течение последних восьми лет, в том числе и в периоды так называемого олимпийского перемирия.

С болью в сердце вынуждены констатировать, что гибель ни в чем не повинных людей в результате бесчинств украинских националистов все эти годы оставалась незамеченной Международным олимпийским комитетом.

При этом сегодня мы столкнулись с избирательным, крайне политизированным подходом МОК к спортсменам разных стран и игнорированием олимпийской хартии, результатом которого стали дискриминация и незаслуженное отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях.

Мы призываем МОК развивать международное спортивное движение для объединения стран, народов и соблюдать равные права всех спортсменов независимо от их национальной принадлежности», – говорится в заявлении комиссии спортсменов .

Председатель комиссии – Софья Великая, в состав входят Ольга Брусникина, Юрий Борзаковский, Екатерина Гамова, Джонатан Гурейро, Алия Мустафина, Светлана Ромашина и другие.

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших