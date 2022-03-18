Овечкин забил 768-й гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Коламбусом». До Хоу – 33 шайбы

забил 768-й гол в и стал 3-й звездой матча с .

обыграл «Блю Джекетс» (7:2) в очередном матче регулярного чемпионата. Российский форвард набрал 2 (1+1) очка.

Овечкин занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Сегодня Александр (17:03, 7:00 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и получил 2 минуты штрафа.

В текущем сезоне на его счету стало 74 (38+36) очка в 60 матчах. В гонке снайперов он делит 4-е место с Кайлом Коннором из «Виннипега».