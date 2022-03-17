Пункт об отступных Холанда в 75 млн евро действует только до 30 апреля

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Срок действия пункта о сумме отступных Эрлинга Холанда подходит к концу.

В контракте норвежца с «Боруссией» прописано условие о том, что потенциальный покупатель может купить игрока за 75 миллионов евро.

Этот пункт действует только до 30 апреля этого года, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

Если до этого времени ни один клуб не выкупит форварда, дортмундский клуб сможет требовать более высокую сумму за трансфер нападающего.

В последнее время главными претендентами на Эрлинга называли «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Барселону».

В текущем сезоне Бундеслиги Холанд провел 16 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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