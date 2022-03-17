Президент ЦСКА Есмантович помог вывезти российских хоккеистов с Украины (Алексей Шевченко)

Президент ЦСКА Игорь Есмантович помог вывезти российских хоккеистов с Украины.

Об этом сообщил журналист .

«Я говорил про то, что сделал украинский тренер Алексей Лазаренко, когда спасал ребят. Он вывез примерно 60 человек, его подвиг мы никогда не забудем.

Но с российской стороны такое же деятельное участие принимал Игорь Есмантович. Лазаренко мог договориться с украинской стороной. За российскую отвечал президент ЦСКА.

Он вышел на меня сразу после первого сообщения в телеграме. Задал конкретные вопросы, давал конкретные поручения. Решал такие тяжелые вопросы, которые бы не решил никто.

Есмантович спас эти 60 человек, причем так, словно занимается спасением людей каждый день и к этому привык. От него не было никаких лишних слов, он вообще не парился, узнает ли кто-то о нем или нет. Более того, Есмантович мог ничего не делать, но он сам проявил инициативу и сделал максимум.

Спасибо вам, Игорь Вячеславович, за то, что сделали для людей. Вы и Алексей Лазаренко – гордость хоккея», – написал Шевченко.

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