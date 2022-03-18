Кузнецов в 4-й раз забросил 20 шайб в сезоне НХЛ. У него 60 очков в 59 матчах

в 4-й раз достиг отметки 20 шайб в сезоне .

Российский форвард установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с (7:2). Он продлил результативную серию до 7 игр.

На счету Евгения стало 60 (20+40) очков в 59 играх сезона. Личный рекорд по шайбам – 27 в сезоне-2017/18.

Сегодня Кузнецов (17:56, 4:43 – в большинстве, 3:43 – в меньшинстве, полезность «минус 1») реализовал единственный бросок в створ. На вбрасываниях выиграл 38% попыток (3 из 8).