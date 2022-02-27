ЦСКА обыграл «Спартак», Польша отказалась играть с Россией, Абрамович отдал «Челси», наши биатлонисты мимо Кубка мира, футбольная Европа призывает к миру и другие новости

1. РПЛ вернулась – и сразу с дерби «Спартак» – ЦСКА! Сильнее оказались армейцы (2:0), а решающий гол забил новичок Юсуф Языджи, классно исполнивший штрафной. Впервые ЦСКА обыграл «Спартак» дважды за сезон, не пропустив, а вообще красно-синие выиграли четыре из пяти последних матчей против спартаковцев.

Ваноли начал в Москве с поражения, яркие эмоции на бровке не помогли, команда выглядела блекло, а новички не впечатлили. «Спартак» выиграл всего один матч из девяти последних в чемпионате.

2. «Динамо» уверенно разобралось с «Химками» (3:0), сразу после возвращения забил Федор Смолов. Сандро Шварц после игры заявил, что не собирается уезжать из России. Еще в одном матче «Сочи» обыграл «Арсенал» (2:0), все результаты дня – здесь.

3. Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Все игроки поляков, включая Роберта Левандовского, поддержали инициативу федерации футбола. Следом играть отказалась Швеция, Чехия, вероятно, последует их примеру.

4. Уходит эпоха: Роман Абрамович отдает «Челси», пока – членам правления благотворительного фонда. Да, сказалось давление из-за возможных санкций.

5. Международный союз биатлонистов заявил, что биатлонисты из России и Беларуси должны выступать на этапах Кубка мира и Кубка в нейтральном статусе. НОК Норвегии вообще призвал отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований, однако наши спортсмены в итоге отказались от выступлений. Впереди – всероссийские соревнования.

6. В ведущих футбольных лигах Европы прошли акции с призывами к миру. Игроки «МЮ» и Ральф Рангник показали баннер со словом «мир» на разных языках, футболисты «Ман Сити» вышли в майках с надписями «Нет войне» и флагом Украины. Перед матчем «Айнтрахт» – «Бавария» на табло зажгли надпись «Путин, останови это», а Левандовски сыграл с повязкой в цветах Украины.

7. «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» (3:1) – Мбаппе сделал дубль, а ассистировал ему дважды Лео Месси. Забить аргентинцу опять не удалось, однако с голевыми передачами у него полный порядок. Остальные результаты Лиги 1 – здесь.

8. В АПЛ «МЮ» не смог забить дома «Уотфорду» – предпоследней команде чемпионата. Роналду вновь без гола, Рангник очень недоволен реализацией. Отрыв от «Арсенала» составляет два очка, однако у «канониров» три игры в запасе. Лидер чемпионата «Ман Сити» одолел «Эвертон», Лэмпард после игры сокрушался из-за неназначенного в ворота «горожан» пенальти. Все результаты – здесь.

9. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти, у Глеба Ретивых пятое место. В соревновании женщин коньковый спринт выиграла шведка Юнна Сундлинг.

Тем временем Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия россиян в соревнованиях на территории страны, однако Международная федерация лыжного спорта не будет запрещать российским спортсменам участвовать в турнирах.

10. НХЛ. «Тампа» одолела «Нэшвилл» (3:2) в матче на открытом воздухе, у Кучерова гол и передача. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» (1:0) за счет очередного гола Малкина. «Торонто» и «Детройт» выдали эпичную перестрелку (10:7), на счету Михеева 2 (1+1) очка. Все результаты дня – здесь.

11. НБА. 46 очков Морэнта помогли «Мемфису» обыграть «Чикаго» и другие результаты.

12. Первый дубль Душана Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Эмполи» – 3:2. Все результаты Серии А – здесь.

Цитаты дня

Гари Линекер: «Если ФИФА отдаст победу в стыках Польше и выкинет Россию, это будет мощным сигналом»

Шченсны об отказе Польши играть с Россией: «Россию отстранят от ЧМ, надеюсь. Посмотрим, хватит ли смелости у ФИФА»

Клэбо о призыве норвежской федерации в отношении россиян: «В каком-то смысле я поддерживаю это, потому что происходящее заслуживает решительного осуждения»

Норвежский лыжник Скар: «Не думаю, что факт наличия российского паспорта ведет к тому, что спортсмены должны наказываться»

Алексей Березуцкий: «Я не разбираюсь в политике, но ни в одной войне нет победителей, есть только проигравшие»