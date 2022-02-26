Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду

прекращает управление .

«На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы добивались настолько большого успеха, насколько это возможно, а также строили свое будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.

Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков», – сказано в заявлении бизнесмена.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей.

Ранее сообщалось, что приобрести лондонский клуб хотят различные иностранные инвесторы. «Челси» оценивается в 1,9 млрд евро.