Международная федерация лыжного спорта не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу FIS.

«Совет FIS четко изложил позицию федерации в отношении участия России во всех мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта», – заявили в пресс-службе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

25 февраля FIS запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Также в случае побед россиян на церемонии награждения не будет исполняться гимн России.