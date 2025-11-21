Радимов о Романове в «Спартаке»: «Команда не будет воспринимать его как постоянную величину. Все будет зависеть от результатов двух матчей»
Владислав Радимов: игроки «Спартака» не будут воспринимать Романова как постоянную величину.
Владислав Радимов оценил перспективы Вадима Романова на посту и.о. тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.
«Какой‑то эмоциональный всплеск у «Спартака» будет. Но то, что команда на данный момент будет воспринимать Романова как постоянную величину — это точно исключено.
Все будет зависеть от того, как он сыграет первый и второй матчи. В матче с ЦСКА Романову нужно сложить такой пазл, чтобы добиться результата и при этом показать качественную игру», — сказал бывший футболист «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
