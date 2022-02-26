Рангник о 0:0 с «Уотфордом»: «Если транжирить так много моментов, тяжело выигрывать»

высказался о ничьей «МЮ» с (0:0).

– Сделали все, только не забили. Трудно принять такой результат, но если ты транжиришь так много моментов, тяжело выигрывать матчи.

Мы полностью контролировали ход игры на протяжении большей части матча, почти не давали сопернику контратаковать.

Перед чужими воротами нам нужно быть острее. Трудно создавать моментов больше, чем у нас было сегодня. Очень разочаровывающий день.

Если бы мне кто-то сказал, что мы создадим столько очевидных голевых моментов, я бы ответил: «Да, этого хватит, чтобы мы забили как минимум один-два гола». Но мы не сделали этого.

– Роналду пробил в штангу.

– Это был не единственный наш голевой шанс. В первом тайме мы упустили пять моментов, во втором – еще три-четыре. У нас было достаточно моментов, чтобы победить.

Иногда нам не везет, мы попадаем в каркас ворот. Но были еще и выходы один на один – это уже не вопрос удачи, а остроты, эффективности перед воротами соперника, – сказал немецкий тренер после матча 27-го тура .

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.