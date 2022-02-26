Чехия может отказаться от матча с Россией: «Очень вероятно, что мы пойдем по польскому и шведскому сценарию»

допускает отказ от стыкового матча против России.

Полуфиналы стыкового турнира плей-офф за выход на между сборными России и Польши, а также командами Чехии и Швеции должны пройти 24 марта. Победители пар встретятся в финале 29-го. У России оба матча были запланированы в Москве.

Сегодня от матча против России отказалась сперва сборная Польши, затем тоже самое сделала команда Швеции. Чехи находятся в контакте с футбольными руководителями этих стран, а также с и .

Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) выступила с заявлением по поводу ситуации на Украине. Чешская федерация осуждает происходящее и выражает уверенность, что все прекратится как можно скорее.

«Мы осознаем неотложность беспрецедентной ситуации, возникшей в последние дни, которую большинство из нас еще недавно не могли себе представить.

В сложившихся обстоятельствах представить такой матч практически невозможно, и очень вероятно, что мы пойдем по польскому и шведскому сценариям, но обойти процедурные этапы невозможно», – заявил президент Футбольной ассоциации Чехии Петр Фоусек.

Решение будет принято на заседании исполнительного комитета FAČR в ближайшие часы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Россия теряет спортивные турниры, стыки с Польшей под угрозой. Очень длинный – и растущий – список