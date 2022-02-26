Польша отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022

отказывается от игры со сборной России в стыках .

«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине.

Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и , чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал в твиттере глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.