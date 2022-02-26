Польша отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Теги премьер-лига Россия сборная Чехии по футболу Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Сборная Швеции по футболу Федерация футбола Польши ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Футбол

Сборная Польши отказывается от игры со сборной России в стыках ЧМ-2022.

«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине.

Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал в твиттере глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные