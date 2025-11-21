Ловчев о Талалаеве: «Хороший тренер, но это не значит, что «Балтика» будет лидировать. Средняя команда»
Евгений Ловчев: Талалаев – хороший тренер, но у «Балтики» средняя команда.
Евгений Ловчев высказался о тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.
После первого круга калининградский клуб занимает в РПЛ 5-е место.
«Не удивился, что «Балтика» так стрельнула. Я знаю, что Андрей — хороший тренер. Но это не значит, что завтра они будут лидировать.
Команда у него средняя. Сегодня выиграли, завтра могут проиграть. Все нормально», — сказал бывший игрок «Спартака».
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23227 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости