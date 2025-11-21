Ловчев о Талалаеве: «Хороший тренер, но это не значит, что «Балтика» будет лидировать. Средняя команда»

Евгений Ловчев: Талалаев – хороший тренер, но у «Балтики» средняя команда.

Евгений Ловчев высказался о тренере «Балтики» Андрее Талалаеве .

После первого круга калининградский клуб занимает в РПЛ 5-е место.

«Не удивился, что «Балтика » так стрельнула. Я знаю, что Андрей — хороший тренер. Но это не значит, что завтра они будут лидировать.

Команда у него средняя. Сегодня выиграли, завтра могут проиграть. Все нормально», — сказал бывший игрок «Спартака».