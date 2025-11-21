Дегтев о словах Морено про превосходство Алвеса над Рамосом: «Не важно, какого ты роста. Главное — не дать сопернику сыграть на угловом»

Александр Дегтев: Морено рассказывал, как Дани Алвес переиграл Рамоса.

Александр Дегтев вспомнил, как экс-тренер «Сочи» Роберт Морено рассказывал о противостоянии Дани Алвеса и Серхио Рамоса в класико.

— Морено рассказывал об эпизодах из работы с тер Стегеном в «Барсе» и Давидом Де Хеа в сборной Испании?

— Да, и не только о работе с вратарями. Он приводил много примеров и про полевых игроков, с которыми работал — Месси, Суарес, Иньеста.

— Что больше всего запомнилось?

— Помню, перед какой-то игрой мы просматривали стандарты соперника. Морено вспомнил, как они с «Барселоной» играли класико против «Реала ». Зная, что центральный защитник соперника Серхио Рамос очень здорово играет головой, они ставили против него Дани Алвеса , который сильно ниже ростом.

Роберт объяснял, что он очень хорошо не дает сыграть сопернику. Может быть, он не прыгнет выше Рамоса, но не даст ему сыграть, где-то подтолкнет, поставит корпус, спину. И за счет этого Алвес выиграл борьбу.

— Он кому-то из игроков «Сочи» предлагал так действовать?

— Нет, там был общий посыл, что не важно, какого ты роста. Главное — не дать сопернику сыграть на угловом, но необязательно для этого высоко выпрыгивать и выбивать мяч головой. Ты можешь быть низкого роста, но поставишь себя так, что не дашь мячу просто долететь до нужного игрока соперника, – сказал вратарь «Сочи».