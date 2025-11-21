  • Спортс
  • Дегтев о словах Морено про превосходство Алвеса над Рамосом: «Не важно, какого ты роста. Главное — не дать сопернику сыграть на угловом»
Дегтев о словах Морено про превосходство Алвеса над Рамосом: «Не важно, какого ты роста. Главное — не дать сопернику сыграть на угловом»

Александр Дегтев: Морено рассказывал, как Дани Алвес переиграл Рамоса.

Александр Дегтев вспомнил, как экс-тренер «Сочи» Роберт Морено рассказывал о противостоянии Дани Алвеса и Серхио Рамоса в класико.

— Морено рассказывал об эпизодах из работы с тер Стегеном в «Барсе» и Давидом Де Хеа в сборной Испании?

— Да, и не только о работе с вратарями. Он приводил много примеров и про полевых игроков, с которыми работал — Месси, Суарес, Иньеста.

— Что больше всего запомнилось?

— Помню, перед какой-то игрой мы просматривали стандарты соперника. Морено вспомнил, как они с «Барселоной» играли класико против «Реала». Зная, что центральный защитник соперника Серхио Рамос очень здорово играет головой, они ставили против него Дани Алвеса, который сильно ниже ростом. 

Роберт объяснял, что он очень хорошо не дает сыграть сопернику. Может быть, он не прыгнет выше Рамоса, но не даст ему сыграть, где-то подтолкнет, поставит корпус, спину. И за счет этого Алвес выиграл борьбу.

— Он кому-то из игроков «Сочи» предлагал так действовать?

— Нет, там был общий посыл, что не важно, какого ты роста. Главное — не дать сопернику сыграть на угловом, но необязательно для этого высоко выпрыгивать и выбивать мяч головой. Ты можешь быть низкого роста, но поставишь себя так, что не дашь мячу просто долететь до нужного игрока соперника, – сказал вратарь «Сочи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
