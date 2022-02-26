Биатлонисты из России и Беларуси будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. Они не получат очки в зачет Кубка наций

Биатлонисты сборных России и Беларуси будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе.

Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU). На соревнованиях под эгидой IBU не будут звучать гимны обеих стран, также спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) на фоне текущих событий на Украине запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.