  Смородская против Овчинникова во главе академии «Локо»: «Опрометчивый шаг. Нужно знать много разных методик: у молодежи – пубертат, у детей – другая психология»
52

Смородская против Овчинникова во главе академии «Локо»: «Опрометчивый шаг. Нужно знать много разных методик: у молодежи – пубертат, у детей – другая психология»

Ольга Смородская: Овчинников во главе академии «Локо» – опрометчивый шаг.

Ольга Смородская высказалась против назначения Сергея Овчинникова главой академии «Локомотива». Ранее бывший голкипер сборной России и железнодорожников занимал пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

«Нет, не считаю это хорошим решением. Почему оно хорошее? Дело в том, что дети и молодежь – совершенно другая стезя, там необходимы другие знания. Очень много в области психологии нужно знать, очень много разных методик нужно знать. Не знаю, я считаю, что это опрометчивый шаг.

Я когда‑то говорила с Божовичем, он сказал, что никогда не пойдет в школу или молодежный футбол, потому что у молодежи – пубертат, у детей – совсем другая психология. Нужно все это досконально знать. Я с ним в этом полностью согласна», – сказала бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
