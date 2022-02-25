Чемпионат Франции. «Монпелье» против «Ренна», «ПСЖ» завтра сыграет с «Сент-Этьеном»

26-й тур французской Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Монпелье» – «Ренн».
В субботу «Страсбур» примет «Ниццу», «ПСЖ» – «Сент-Этьен».
В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом», «Марсель» проведет гостевой матч с «Труа», а завершится тур матчем между «Лионом» и «Лиллем».
26-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 27 февраля, 15.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 27 февраля, 19.05, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.45, «Групама Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.