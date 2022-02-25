Чемпионат Франции. «Монпелье» против «Ренна», «ПСЖ» завтра сыграет с «Сент-Этьеном»

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26-й тур французской Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Монпелье» – «Ренн». 

В субботу «Страсбур» примет «Ниццу», «ПСЖ»«Сент-Этьен».

В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом», «Марсель» проведет гостевой матч с «Труа», а завершится тур матчем между «Лионом» и «Лиллем»

Чемпионат Франции

26-й тур

Монпелье – Ренн
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика

 

Страсбур – Ницца
Дата проведения
26 февраля, 19.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика

 

ПСЖ – Сент-Этьен
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
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Монако – Реймс
Дата проведения
27 февраля, 15.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика

 

Анжер – Ланс
Дата проведения
27 февраля, 17.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика

 

Брест – Лорьян
Дата проведения
27 февраля, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика

 

Клермон – Бордо
Дата проведения
27 февраля, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
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Метц – Нант
Дата проведения
27 февраля, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
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Труа – Марсель
Дата проведения
27 февраля, 19.05, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика

 

Лион – Лилль
Дата проведения
27 февраля, 22.45, «Групама Стэдиум»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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