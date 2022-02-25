Чемпионат Франции. «Монпелье» против «Ренна», «ПСЖ» завтра сыграет с «Сент-Этьеном»

26-й тур французской Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Монпелье» – «Ренн».

В субботу «Страсбур» примет «Ниццу», – .

В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом», проведет гостевой матч с «Труа», а завершится тур матчем между и .

Чемпионат Франции

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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