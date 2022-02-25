Лыжи. Кубок мира. Большунов, Терентьев, Ретивых, Клэбо, Пеллегрино, Валнес, Таугбель пробегут коньковый спринт

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26 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти мужчины выступят в коньковом спринте.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 13:35 по московскому времени, начало финала – 15:30, прямая трансляция – «Матч ТВ» (квалификация и финалы), Eurosport (только финалы).

Старт-лист

1. Джеймс Клунье (Великобритания)

3. Йони Мяки (Финляндия)

5. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия)

7. Йовиан Хедигер (Швейцария)

9. Пол Гульберг (Норвегия)

11. Эвен Нортуг (Норвегия)

13. Ришар Жув (Франция)

15. Федерико Пеллегрино (Италия)

17. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

19. Люка Шанава (Франция)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

23. Александр Терентьев (Россия)

25. Эрик Валнес (Норвегия)

27. Глеб Ретивых (Россия)

29. Александр Большунов (Россия)

33. Маркус Грате (Швеция)

37. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

43. Калле Халварссон (Швеция)

46. Илья Семиков (Россия)

50. Сергей Ардашев (Россия)

53. Иван Якимушкин (Россия)

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