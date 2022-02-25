Чемпионат Италии. «Милан» примет «Удинезе», «Интер» в гостях у «Дженоа»

В 27-м туре итальянской Серии А в пятницу примет , сыграет с на выезде.

В субботу проведет гостевой матч с .

В воскресенье сыграет со «Специей» на выезде, примет .

В понедельник тур завершится матчем «Аталанты» Алексея Миранчука и «Сампдории».

Чемпионат Италии

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А