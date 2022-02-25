Чемпионат Италии. «Милан» примет «Удинезе», «Интер» в гостях у «Дженоа»

Теги Интер Рома Милан Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Специя Салернитана Венеция Сассуоло Футбол

В 27-м туре итальянской Серии А в пятницу «Милан» примет «Удинезе», «Интер» сыграет с «Дженоа» на выезде. 

В субботу «Ювентус» проведет гостевой матч с «Эмполи»

В воскресенье «Рома» сыграет со «Специей» на выезде, «Лацио» примет «Наполи»

В понедельник тур завершится матчем «Аталанты» Алексея Миранчука и «Сампдории». 

Чемпионат Италии

27-й тур

Милан – Удинезе
Дата проведения
25 февраля, 20.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Дженоа – Интер
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Салернитана – Болонья
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Ювентус
Дата проведения
26 февраля, 20.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Фиорентина
Дата проведения
26 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Кальяри
Дата проведения
27 февраля, 14.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Венеция
Дата проведения
27 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Рома
Дата проведения
27 февраля, 20.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Наполи
Дата проведения
27 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Аталанта – Сампдория
Дата проведения
28 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные