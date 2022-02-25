Чемпионат Италии. «Милан» примет «Удинезе», «Интер» в гостях у «Дженоа»

В 27-м туре итальянской Серии А в пятницу «Милан» примет «Удинезе», «Интер» сыграет с «Дженоа» на выезде.
В субботу «Ювентус» проведет гостевой матч с «Эмполи».
В воскресенье «Рома» сыграет со «Специей» на выезде, «Лацио» примет «Наполи».
В понедельник тур завершится матчем «Аталанты» Алексея Миранчука и «Сампдории».
27-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 26 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 27 февраля, 14.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.