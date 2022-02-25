Чемпионат Англии. «Саутгемптон» против «Норвича», «МЮ» сыграет с «Уотфордом» в субботу, «Ман Сити» – с «Эвертоном»

27-й тур Премьер-лиги стартует в пятницу матчем «Саутгемптон» – «Норвич».
В субботу «Лидс» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд», «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном» на выезде.
В воскресенье «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэмптоном».
Матчи «Челси» – «Лестер» и «Арсенал» – «Ливерпуль» были перенесены на другие даты.
27-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 26 февраля, 15.30, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.00, «Олимпийский стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.