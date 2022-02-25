Чемпионат Англии. «Саутгемптон» против «Норвича», «МЮ» сыграет с «Уотфордом» в субботу, «Ман Сити» – с «Эвертоном»

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27-й тур Премьер-лиги стартует в пятницу матчем «Саутгемптон» – «Норвич». 

В субботу «Лидс» примет «Тоттенхэм»«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд», «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном» на выезде. 

В воскресенье «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэмптоном»

Матчи «Челси»«Лестер» и «Арсенал»«Ливерпуль» были перенесены на другие даты. 

Чемпионат Англии

27-й тур

Саутгемптон – Норвич
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

Лидс – Тоттенхэм
Дата проведения
26 февраля, 15.30, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

Брайтон – Астон Вилла
Дата проведения
26 февраля, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

Кристал Пэлас – Бернли
Дата проведения
26 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Юнайтед – Уотфорд
Дата проведения
26 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Брентфорд – Ньюкасл
Дата проведения
26 февраля, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

Эвертон – Манчестер Сити
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Гудисон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

Вест Хэм – Вулверхэмптон
Дата проведения
27 февраля, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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