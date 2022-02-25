Чемпионат Англии. «Саутгемптон» против «Норвича», «МЮ» сыграет с «Уотфордом» в субботу, «Ман Сити» – с «Эвертоном»

27-й тур Премьер-лиги стартует в пятницу матчем «Саутгемптон» – «Норвич».

В субботу примет , – «Уотфорд», сыграет с на выезде.

В воскресенье сыграет с .

Матчи – и – были перенесены на другие даты.

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27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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