РПЛ возвращается! «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Химок», «Сочи» сыграет с «Арсеналом»

В 19-м туре РПЛ, первом после зимней паузы, «Химки» примут «Динамо» в субботу, «Спартак» встретится с ЦСКА в московском дерби.
В воскресенье состоится только один матч – «Ахмат сыграет с «Уфой». Игры «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» перенесены из-за приостановки работы аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Тур завершится в понедельник матчем «Зенита» и «Рубина».
Чемпионат России
19-й тур
- Дата проведения
- 26 февраля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 26 февраля, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 26 февраля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 27 февраля, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 28 февраля, 19.00, «Газпром Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.