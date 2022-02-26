РПЛ возвращается! «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Химок», «Сочи» сыграет с «Арсеналом»

В 19-м туре РПЛ, первом после зимней паузы, «Химки» примут в субботу, встретится с в московском дерби.

В воскресенье состоится только один матч – «Ахмат сыграет с «Уфой». Игры «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» перенесены из-за приостановки работы аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Тур завершится в понедельник матчем и .

Чемпионат России

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ