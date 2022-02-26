РПЛ возвращается! «Спартак» против ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Химок», «Сочи» сыграет с «Арсеналом»

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В 19-м туре РПЛ, первом после зимней паузы, «Химки» примут «Динамо» в субботу, «Спартак» встретится с ЦСКА в московском дерби.

В воскресенье состоится только один матч – «Ахмат сыграет с «Уфой». Игры «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» перенесены из-за приостановки работы аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Тур завершится в понедельник матчем «Зенита» и «Рубина».

Чемпионат России

19-й тур

Нижний Новгород – Урал
Дата проведения
26 февраля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика

 

Химки – Динамо
Дата проведения
26 февраля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Арсенал Тула
Дата проведения
26 февраля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
26 февраля, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Уфа
Дата проведения
27 февраля, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Рубин
Дата проведения
28 февраля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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