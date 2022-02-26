Норвежский лыжник Скар: «Не думаю, что факт наличия российского паспорта ведет к тому, что спортсмены должны наказываться»

Норвежский лыжник Синдре Бьорнестад Скар высказался об участии россиян в международных соревнованиях.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала отстранить сборную России в связи с текущими событиями на Украине.

«Конечно, я на 100% против всего того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Это совершенно немыслимо.

Но я также не думаю, что факт наличия российского паспорта ведет к тому, что они должны наказываться и лишаться возможности делать свою работу.

Я считаю, что это в каком-то смысле немного несправедливо. Это не так, что Глеб Ретивых сделал что-то неправильно», – отметил Скар.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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