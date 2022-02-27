Лэмпард об игре Родри рукой: «Даже моя 3-летняя дочь сказала бы, что пенальти был. Это некомпетентность судьи в лучшем случае»

считает несправедливым отказ судьи назначать пенальти в ворота .

В конце матча 27-го тура между и «Манчестер Сити» (0:1) мяч попал хавбеку «горожан» в область плеча в его собственной штрафной, но главный судья Пол Тирни, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не указывать на одиннадцатиметровую отметку.

«Я был спокоен. Я не кричал на судью. Я просто хотел уточнить, был ли офсайд в ходе предшествующей комбинации, но мне сказали, что его не было.

ВАР смотрел повторы две минуты, и судья не назначил пенальти, хотя мяч попал в руку, находящуюся в неестественном положении. У меня есть трехлетняя дочь – и даже она сказала бы, что пенальти там был.

Мы боремся внизу таблицы, они – на вершине. Назначить пенальти было бы легко, но я не знаю, что произошло. Ошибка – это когда ты что-то делаешь не так в условиях ограниченности времени, они же рассматривали момент две минуты.

Даже если ВАР говорит, что не уверен, то сходи посмотри сам. Это в лучшем случае некомпетентность, а если это не она, то пусть объяснят, что произошло», – сказал Лэмпард Sky Sports.