Джа Морэнт установил рекорд «Мемфиса» по количеству очков в матче регулярного чемпионата

Разыгрывающий набрал 46 очков в победной встрече с (116:110) и установил рекорд клуба по результативности в матче регулярного чемпионата.

22-летний защитник побил рекорд (45 очков), установленный в 2007 году. В прошлом году Морэнт также установил рекорд «Гризлис» по количеству очков в матче плей-офф, набрав 47 очков в игре против «Юты».

В матче против «Чикаго» Морэнт реализовал 15 из 28 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 13 из 15 с линии штрафных, а также сделал 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

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