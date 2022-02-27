68 619 зрителей посетили матч «Нэшвилла» и «Тампы» на открытом воздухе. Это 7-й показатель в истории НХЛ

68 619 зрителей посетили матч «Нэшвилла» и «Тампы» на открытом воздухе.
«Лайтнинг» обыграли «Предаторс» (3:2) в рамках матча Stadium Series. Он прошел на арене Nissan Stadium в Нэшвилле, на которой выступает команда НФЛ «Теннесси Тайтенс».
Это был 34-й официальный матч НХЛ на открытом воздухе. «Тампа» впервые приняла участие в такой игре.
В лиге осталось лишь пять клубов, ни разу не принимавших участия в таких мероприятиях: «Аризона», «Каролина», «Коламбус», «Флорида» и «Сиэтл».
Официальная посещаемость субботнего матча составила максимально возможные 68 619 человек, что стало 7-м показателем в истории НХЛ.
Рекорд лиги был установлен 1 января 2014 года, когда матч «Зимней классики» между «Детройтом» и «Торонто» посетили более 104 тысяч зрителей.
«Выиграли мы или проиграли, чертовски гордимся тобой, Смэшвилл!» – говорится в инстаграме «Предаторс».
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