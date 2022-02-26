Российские биатлонисты не выступят на оставшихся этапах Кубка мира из-за решения IBU о нейтральном статусе

Союз биатлонистов России (СБР) раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о нейтральном статусе для российских спортсменов.

На соревнованиях не будет звучать российский гимн, также биатлонисты не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Решение IBU принято на фоне текущей ситуации на Украине.

«СБР считает решение IBU от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым.

СБР не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к олимпийскому движению.

Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», – заявили в СБР.